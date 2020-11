Charlotte (Les Marseillais) : "Je n'avais pas envie de revoir Illan, c'est un manipulateur" (Itw)

Purebreak : Après Les Princes et les princesses de l'amour 3, on te retrouve dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5, pourquoi ce programme ?

Charlotte : Ce programme correspond à mon caractère et à ma façon de vivre de tous les jours, réussir à gagner et toujours aller plus loin. Être dans une compétition avec deux équipes qui s'affrontent, c'est ma façon de voir les choses.

J'étais agréablement surprise d'avoir été contactée

Tu t'attendais à ce que la production te contacte ?

Honnêtement, pas du tout. J'étais agréablement surprise d'avoir été contactée pour cette émission. Arriver sur ce tournage après avoir été prétendante dans Les Princes, c'est une énorme opportunité pour moi. Voilà pourquoi je l'ai saisie tout de suite.

Tu appréhendais d'y participer ?

J'appréhendais parce que c'est nouveau, mais d'un côté, non, parce qu'on est toutes des personnes lambda. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus des autres, on est tous au même niveau.

Comment as-tu vécu ton intégration ?

Super bien. J'ai envie de dire mieux que dans Les Princes, je me suis sentie tout de suite à l'aise.

Tu avais des à priori sur certains candidats ?

Oui parce qu'il y a des grosses têtes. Elles ne me font pas peur parce qu'elles ne sont pas au-dessus de moi, mais au niveau de leur comportement, certaines peuvent paraître hautaines ou avoir pris la grosse tête. Et en fait, pas du tout. Même Julien Tanti, c'est un amour. On peut parler avec lui, discuter normalement. Mes a priori se sont tout de suite effacés.

J'étais choquée de voir Marine El Himer en couple avec Benjamin Samat

Angèle nous a pourtant confié que Marine El Himer "est une personne très contente d'être à la télé". Tu en penses quoi ?

Marine est mon amie en dehors des tournages et c'est la même dans la vraie vie. Je ne vois pas du tout de rôle joué parce qu'elle a n'a pas besoin de problèmes pour exister. Elle n'est pas du tout différente.

T'as été surprise de la voir en couple avec Benjamin Samat ?

J'ai été vraiment choquée. Je pensais que c'était une blague au début, mais au fur et à mesure, on comprend que c'était une évidence entre eux.

Tu retrouves Illan, ça t'a fait quoi de le revoir ?

Ca a été une déception totale. J'avais envie de voir tout le monde sauf lui. Je ne pensais pas qu'on pouvait haïr autant une personne. Il est tellement vicieux et manipulateur que ça en devient lourd. C'était le même que j'ai connu dans Les Princes. Il veut faire son show alors qu'il n'y a pas de show à faire.

Vous n'êtes pas restés en contact depuis Les Princes ?

Après Les Princes, il est venu me parler par rapport à la polémique qu'il y a eu sur lui et l'une de ses prétendantes. Je ne me suis jamais mêlée de cette histoire parce que ça ne m'intéressait pas. Il m'a remerciée pour ça, on s'était même bien entendu par message, mais il était très différent dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5.

Nacca m'a dit qu'il était célibataire

Tu t'es rapprochée de Nacca dans l'aventure, tu savais qu'il était toujours en couple avec Eloïse ?

Je me suis rapprochée de Nacca uniquement parce qu'il m'a dit qu'il était célibataire. C'est sorti de sa bouche et il en était fier. S'il m'avait dit que c'était ambigu avec Eloïse, je ne me serais pas rapprochée de lui.

Qu'est-ce qui t'a plu chez lui ?

J'avais l'impression qu'il était différent des autres, mais en fait pas du tout. Je me suis complètement trompée sur lui.

Y a un autre garçon qui t'a plu physiquement ?

Benji m'a beaucoup plu, mais ce n'était que physique. Je pense qu'on ne peut absolument pas coller niveau caractère. On est trop différent.

J'avais l'impression qu'Angèle était hautaine

Avec quels candidats tu t'es le mieux et moins bien entendue ?

Je me suis bien entendue avec Marine parce que c'est mon amie, mais si je dois citer une personne que je ne connaissais pas, je dirais Benjamin. C'est mon coup de coeur amical. Sinon, je me suis pas trop entendue avec Angèle. Je n'aimais pas sa façon de se comporter avec moi, j'avais l'impression qu'elle était hautaine. On ne s'acceptait pas du tout.

Tu as préféré participer aux Princes ou aux Marseillais ?

J'ai préféré participer aux Marseillais tout simplement parce que je me suis sentie plus à l'aise. Quand on arrive dans Les Princes, on se sent un peu en-dessous en tant que prétendant, même si ce n'est pas le cas, alors que dans Les Marseillais, on est tous au même niveau.

Tu comptes continuer la télé-réalité ?

Bien sûr, j'ai un pied dedans, j'aimerais bien en mettre deux maintenant. Je vais tout faire pour. L'émission qui me plairait le plus c'est Moundir (devenu Les apprentis aventuriers, ndlr), parce que cette expérience nous apprend la vie. Ça me ferait vraiment mûrir, je n'ai que 23 ans, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre.

