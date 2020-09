Nacca séparé d'Eloïse avant Les Marseillais VS le reste du Monde 5, il revient sur leur rupture

Si Nacca et Eloïse vivent aujourd'hui le grand amour, ça n'a pas toujours été le cas. Le couple qui s'était rencontré dans Les Marseillais aux Caraïbes sur W9 a d'ailleurs rompu après avoir passé le confinement ensemble et avant de participer aux Marseillais vs le reste du Monde 5. Le pote de Kevin Guedj accusait la candidate de télé-réalité de trahison, sans pour autant en dire davantage. De quoi laisser planer le doute sur la véracité de leur rupture : ont-ils fait semblant de se séparer pour pouvoir se rabibocher pendant Les Marseillais VS Le reste du monde 5 ?

Nacca en dit plus sur sa rupture avec Eloïse avant Les Marseillais

Une rumeur à laquelle ils n'avaient pas réagi, jusqu'à maintenant. Sur son compte Snapchat, Nacca est enfin sorti du silence et a dévoilé les raisons de leur rupture."Elle était en Corse elle a fait des conneries oui", explique-t-il. "Vous savez le mensonge dans un couple, c'est le plus important dans un couple. Quand cette personne avec vous vous ment toujours, même minime, c'est un mensonge quand même... Surtout qu'auparavant il y avait déjà eu des petits problèmes. Mais voilà, elle a déconné, elle a menti. Et quand tu n'as pas confiance en quelqu'un, c'est difficile de lui faire confiance après. Même pour des choses futiles." Aujourd'hui, le couple est passé au-dessus et semble plus amoureux que jamais.