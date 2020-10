Angèle (Les Marseillais) balance sur Marine : "On a eu beaucoup d'embrouilles, ça ne s'est pas vu"

Des clashs entre Marine El Himer et Angèle coupés au montage

Dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5, Angèle s'est souvent embrouillée avec Greg Yega, de qui elle est séparée aujourd'hui, et Maeva Ghennam, mais en réalité, elle ne s'est pas clashée qu'avec les deux ex. Comme la gagnante de Love Island le révèle en interview avec PRBK, elle a eu "beaucoup" de prises de tête avec Marine El Himer sauf que ce n'est pas toujours montré sur W9 : "Ça ne s'est pas vu à l'écran, mais on a eu beaucoup d'embrouilles elle et moi. Ce n'est pas une méchante fille, je ne suis pas en guerre avec elle à l'heure actuelle."

"Elle est très contente d'être à la télé et ça se ressent"

Les deux candidates des Marseillais VS Le reste du monde 5 ne sont donc pas en guerre, mais Angèle, souvent comparée à Maeva Ghennam, ne se gêne pas pour envoyer un petit tacle à l'ex de Benjamin Samat et pour avouer sa préférence pour sa soeur jumelle, Océane : "Je pense que c'est une personne qui est très contente d'être là. Elle est très contente d'être à la télé et ça se ressent énormément, à toujours vouloir se mêler d'histoires où parfois, elle n'a aucun rapport. Elle a un peu à ce côté, très à juger. A contrario, j'adore sa soeur jumelle." Son ex Greg Yega n'est lui non plus pas fan de Marine El Himer...

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.