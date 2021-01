Les Marseillais à Dubaï : Adixia (vraiment) de retour dans la nouvelle saison ?

Les retrouvailles entre Adixia et Paga dans Tattoo Confessions, sur 6Play, ont beaucoup fait parler. Certains internautes ont imaginé les deux ex de nouveau en couple tandis que d'autres ont annoncé le retour d'Adixia dans la nouvelle saison des Marseillais, dont le tournage vient de commencer à Dubaï. Les candidats resteront confinés à l'hôtel une semaine, voire plus si Julien Tanti s'avère positif au coronavirus comme sa femme Manon Marsault et son frère Nicolas Tanti, avant d'intégrer la villa.

Adixia au casting des Marseillais à Dubaï ?

Au casting, on retrouve Kevin Guedj, Carla Moreau, Maëva Ghennam, Greg Yega, Paga ou encore Salma Ghennam, la cousine de Maëva. Il se murmure qu'Adixia serait aussi de la partie dans cette nouvelle saison. La rumeur vient d'ailleurs d'être relancée par le compte Instagram @lesmarseillaisadubai_ : "Comme je vous l'avais dit il y a 2 mois, c'est sûr et certain qu'Adixia fait les Marseillais", a-t-il posté en story.

La Djette, fraîchement séparée de Jim Zerga, n'a pas confirmé cette info, mais n'a jamais caché réfléchir au fait de revenir : "Il y a un côté qui me dit de le faire parce qu'on est dans une situation compliquée et que clairement, je ne vis pas ma meilleure vie. Ca me ferait peut-être du bien de partir, de me changer les idées et soyons clairs, voir mes amis", a-t-elle confié à Sam Zirah.