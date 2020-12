Les Marseillais : Nicolas Tanti et Salma Ghennam dans l'émission... et très proches ?

Si on en croit le blogueur, Nicolas et Salma seraient même proches et "en flirt". Une chose dont ont pu s'apercevoir les internautes qui suivent Maeva Ghennam sur les réseaux. Pour Noël, la star de télé-réalité a posté plusieurs vidéos où l'on retrouve Nicolas qui a passé les fêtes à Dubaï. Nouveau couple en approche ? Il faudra regarder l'émission pour le savoir !