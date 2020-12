Les Marseillais : la nouvelle saison bientôt en tournage à Dubaï ?

En tout cas, cette saison inédite s'annonce déjà explosive comme l'a teasé Julien Tanti en interview avec Télé Loisirs : "Dans la prochaine saison des Marseillais, on va tout remettre à plat. L'émission commencera comme cela, on confrontera nos problèmes et ça nous permettra de repartir de plus belle." Ils vont avoir de quoi faire entre les tensions entre Jessica Thivenin, Julien Tanti et Manon Marsault ainsi que Carla Moreau avec les candidats.