Nicolas (Les Marseillais) le frère de Julien Tanti débarque : pas proches, les fratés se confient

Mais au final, Julien Tanti est ravi de voir son (vrai) fraté dans Les Marseillais aux Caraïbes. Et lui aussi espère resserrer leurs liens. "Je suis trop content que mon frère soit là dans cette aventure avec moi parce que, du coup, je vais pouvoir un petit peu partager ma vie avec lui. Et je pense que ça va nous rapprocher. Enfin j'espère" a ainsi avoué le père de Tiago, qui va bientôt être papa d'un deuxième enfant, une petite fille.

Mais pourquoi le roi des problèmes et Nico ne sont pas proches l'un de l'autre ? La mari de Manon Marsault a expliqué qu'ils se sont créés une "barrière" entre eux. Julien Tanti pense aussi que Nicolas a une fausse idée de lui, il a une "image qui n'est pas bonne".

Il espère aussi se mettre en couple

Non seulement Nicolas Tanti espère arranger les choses avec son grand frère mais, en plus, il se verrait bien se poser avec une fille. Dès son arrivée dans Les Marseillais aux Caraïbes, Océane et Eloïse sont d'ailleurs parties en courant se changer pour se faire belles. Et Nico a révélé face caméra être plus attiré physiquement par Océane mais attend de leur parler pour voir avec qui le feeling passe. D'ailleurs, Manon Marsault Tanti aimerait elle aussi caser son beau-frère qu'elle considère comme son "frère-fils". Et à peine il a fait leur connaissance que, déjà, il pense dormir dans la chambre avec elles, vu qu'il a le choix entre dormir avec les filles ou avec les garçons.

Mais avec Nacca et Nico (le BFF de Benji) qui sont respectivement les ex copains d'Eloïse et d'Océane, les problèmes ne sont pas loin...