Jessica Thivenin enceinte, Thibault Garcia la pousse à bout : "Il m'a fait pleurer"

Jessica Thivenin, future maman déjà à bout

On le sait, une grossesse est l'un des plus beaux moments dans une vie, mais également l'un des plus éprouvants. Et visiblement, Jessica Thivenin - actuellement enceinte de son deuxième enfant, traverse des premières semaines compliquées.

Alors que la star des Marseillais à Dubaï, toujours traumatisée par sa première grossesse extrêmement difficile, n'a jamais caché avoir peur de cette nouvelle expérience, "Quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis mise à pleurer, je me suis effondrée. Je me suis dit que ça va recommencer. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur", elle a cette fois-ci confié ce week end vivre régulièrement des moments sous tension avec Thibault Garcia, son mari.

Des tensions avec Thibault

Ce samedi 20 février 2021, à l'occasion d'une story postée sur Snapchat, Jessica Thivenin a notamment révélé s'être disputée de façon courte mais intense avec son compagnon, "J'ai du mal à le supporter. Il m'a poussée à bout hier et j'ai pleuré. (...) Il m'a tellement poussée à bout, il m'a fait pleurer avant d'aller au restaurant". Une version immédiatement démentie - ou tout du moins minimisée, par Thibault Garcia, qui a déclaré : "Mais j'ai rien fait ! On s'est toujours taquinés, c'est comme ça que ça marche..."

Une excuse répétée plusieurs fois, mais qui n'a pas suffi à convaincre Jessica. Un peu plus loin, la maman de Maylone a au contraire ajouté, "Quand je le supplie d'arrêter : 'Chéri arrête, ça me tend, arrête, arrête.' Je le supplie pendant au moins une demi-heure. Je n'en peux plus. Et une fois que je pleure il me dit, 'Oh ça va, attend'. J'en peux plus".

"On est des amis-amours et ça marchait très bien jusqu'à présent"

Une lassitude étonnante mais visiblement partagée. Quelques instants plus tard, c'est l'interprète de la chanson Candela qui a confessé à son tour se sentir lui-même dépassé par tout ça, "Ca a toujours fonctionné comme ça notre couple. On est des amis-amours et ça marchait très bien jusqu'à présent mais maintenant, surtout depuis que tu es enceinte, bah ça ne marche plus".

Puis, d'une façon mi-sincère, mi-amusée, Thibault a déclaré, "C'est toi qui décides chérie. Je suis dépendant de ton caractère, moi je subis. On m'a dit que c'était normal. Hier, Julien Tanti m'a dit qu'il avait morflé pendant neuf mois [quand Manon était enceinte]."

On vous rassure, même si les deux ont ensuite blagué sur le fait qu'ils étaient désormais "célibataires", lassés de se supporter, aucune rupture n'est à l'ordre du jour. Néanmoins, on peut comprendre que les prochains mois risquent d'être mouvementés pour les amoureux.