Jessica Thivenin enceinte : inquiète pour le bébé, elle avoue que ce sera son dernier

Jessica Thivenin enceinte de Thibault Garcia : elle espère que cette deuxième grossesse se passera mieux

Sur le tournage des Marseillais à Dubaï, émission qui sera diffusée sur W9, Jessica Thivenin a annoncé sur les réseaux être de nouveau enceinte de Thibault Garcia. Mais après une première grossesse très compliquée pour Maylone, la maman a très peur que sa deuxième grossesse soit toute aussi difficile. Pour rappel, la candidate de télé-réalité avait été hospitalisée plusieurs fois et avait dû rester alitée. Son bébé avait aussi été opéré peu de temps après l'accouchement. Jessica Thivenin a donc peur pour ce deuxième enfant et espère que les choses se passeront mieux. Dans sa story Instagram, elle a fait part de son inquiétude avec ses abonnés.

"Je ne vous cache pas que quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis mise à pleurer, je me suis effondrée. Je me suis dit que ça va recommencer. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Tout le monde me remonte le moral : 'T'inquiète, les deux grossesses, ce n'est jamais pareil, ça va le faire'" a ainsi confié Jessica Thivenin. Celle qui était dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 sur W9 se rappelle que sa première grossesse, "c'était un enfer, c'était un cauchemar".

"J'espère que je vais pouvoir kiffer ma grossesse cette fois-ci..." a ainsi expliqué l'influenceuse, qui va "se reposer et rester à la maison" pour éviter toutes complications cette fois-ci. Mais elle a aussi une autre "angoisse" pour le bébé, c'est de "l'aimer moins" que Maylone, son premier enfant.

"Je ne me sentirais pas d'avoir trois enfants"

Malgré ses peurs et ses angoisses, Jessica Thivenin a précisé que tout s'est bien déroulé pour la première échographie de son deuxième enfant. "Tout va bien ! Je suis trop contente parce que le bébé est au bon endroit et qu'il n'y en a qu'un" a-t-elle indiqué, parce que "même si j'adore les jumeaux, vu que j'ai déjà un enfant, je ne me sentirais pas d'en avoir trois. Deux, c'est pour moi la limite", "trois, c'est trop... Après peut-être qu'on verra plus tard car il ne faut jamais dire jamais... mais je suis contente car c'est un seul enfant".

Ce deuxième bébé devrait donc être le dernier de Jessica Thivenin et Thibault Garcia, à part si la maman change d'avis d'ici là. Et malgré les inquiétudes, la candidate qui vit à Dubaï avec sa famille a ajouté : "C'est que du bonheur, Thibault est trop content aussi, on est trop heureux".