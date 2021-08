Thibault Garcia blessé sur le tournage des Marseillais VS Le Reste du Monde 6 : bientôt l'opération

Thibault Garcia blessé dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6, il se confie sur sa blessure au genou

L'émission Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 arrive bientôt sur W9 (la date de diffusion du cross est fixée au lundi 30 août 2021 à 18h50 sur W9). Et alors que Mathieu de Koh Lanta 2021 a rejoint le casting, que l'équipe gagnante aurait été spoilée et que les premières images avec Adixia et Paga ont été dévoilées, un candidat s'est blessé. Il s'agit de Thibault Garcia, qui s'est fait mal sur le tournage.

En effet, le mari de Jessica Thivenin a expliqué dans sa story Snapchat : "Petit topo, hier matin je suis parti faire une IRM parce que je me suis blessé dans Les Marseillais". Même si le tournage des Marseillais VS Le Reste du Monde 6 est terminé, Thibault Garcia avait encore des douleurs et du mal à marcher. "Ça fait 2 mois que le tournage est terminé et en fait je boîte un peu, donc je me suis dit qu'il y avait peut-être un souci" a-t-il expliqué, "Voilà, j'ai le genou déboité en fait et ça fait 2 mois que je marche avec".