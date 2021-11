Carla Moreau et Kevin Guedj (La Mif) finalement de retour dans Les Marseillais ? Le couple se confie

C'est dans La Mif, une nouvelle émission diffusée sur C8 que l'on peut désormais retrouver Carla Moreau et Kevin Guedj. Une évolution importante pour le couple, qui nous a récemment avoué être fier de ce concept plus naturel que n'importe quelle autre émission, mais également indispensable.

Kevin Guedj en colère face aux candidats des Marseillais

Et pour cause, suite à la célèbre affaire de sorcellerie, les deux stars sont désormais en froid avec de nombreux autres candidats de télé-réalité. De fait, à en croire Kevin, il lui est aujourd'hui impensable de retrouver les plateaux de tournage de l'émission Les Marseillais en sachant très bien ce qui les attendrait sur place.

Après avoir rappelé auprès de Public qu'ils avaient été trahis par plusieurs personnes, "En s'en prenant à nous comme ça, c'est ce qu'ils voulaient, qu'on arrête tout, qu'on disparaisse", le jeune homme a confessé qu'il aurait du mal à se contenir face à elles, "Je ne peux pas faire semblant. Je ne sais pas faire. Me retrouver enfermé avec ces gens, j'aurais eu peur de ne pas me contenir. C'est allé trop loin, j'ai préféré arrêter."

"Tout le monde nous a tourné le dos"

De quoi comprendre que la page Les Marseillais est donc définitivement tournée et qu'on ne les retrouvera plus jamais dans ce programme ? A priori, la réponse est malheureusement "oui". "On croyait avoir des amis dans cette émission mais quand il y a eu de vraies difficultés, tout le monde nous a tourné le dos", a déploré Carla.

De son côté, son compagnon n'a pu s'empêcher de critiquer l'hypocrisie des candidats concernés par le harcèlement à leur encontre, "On n'a tué personne, on n'a violé personne ! Si on avait commis ce genre de crime, j'aurais compris. (...) Ils ont tous fait pire dans leur vie. Je ne suis pas du genre à chercher la vengeance mais franchement... Je pense que quand ils se regardent dans une glace aujourd'hui, c'est compliqué."

Vous l'aurez compris, plus que des amitiés, ce sont des liens de confiance qui ont été brisés, ce qui semble irréparable pour Carla et Kevin. La prochaine édition des Marseillais promet d'être étrange...