Maeva Ghennam répond à Carla Moreau : "ce qu'elle m'a fait, ça m'a fait trop de la peine"

Pour rappel, Carla avait été accusée d'avoir payé une voyante pour nuire à la carrière de Maeva, ce que Carla a démenti en accusant la voyante de racket. "J'aurais jamais fait ça à ma meilleure amie, mais dans le cas inverse j'aurais tout fait pour m'excuser, j'aurais jamais menti, j'aurais tout fait pour préserver notre amitié. Parce que Carla et moi c'était une amitié qui était vraiment forte, c'était la personne qui connaissait toute ma vie, dans tous les détails. Et ce qu'elle m'a fait, ça m'a fait trop de la peine. En fait ça a été comme une rupture amoureuse" a lâché Maeva Ghennam.

"J'ai gobé tous les mensonges parce que j'avais pas envie d'y croire"

La star des Marseillais a continué d'expliquer : "Moi, je ne voulais pas y croire, moi j'ai gobé tous les mensonges, parce que j'avais pas envie d'y croire, pas envie de ne plus être amie avec elle. J'avais pas envie de l'enlever de ma vie parce que c'est quelqu'un qui comptait, c'était une des personnes que j'aimais le plus. Je l'aimais autant qu'une personne de ma famille". Mais "le jour où je me suis dit : 'C'est bon Maeva, il faut que tu coupes les ponts. Il faut plus que Carla fasse partie de ta vie', j'en ai pleuré. Il y a des soirées où je vais pas te mentir, je suis rentrée bourrée en pleurs, je pleurais toute la nuit, j'étais pas bien, j'ai perdu confiance en tout le monde" a-t-elle aussi avoué.

"Comment une personne que t'aimes peut ter faire ça ? Moi jamais j'aurais pu lui faire ça" a ajouté Maeva Ghennam, "Et du coup en ce moment, je fais une thérapie, je vois une fille par rapport à ça, par rapport à la confiance parce que j'ai plus confiance en personne".