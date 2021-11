Bastos (Les Marseillais) (re)séparé de Victoria Mehault : "Il y a eu plein de moments très durs"

Le Père Noël va avoir beaucoup de travail pour redonner le sourire aux célébrités cette année. Alors que Bilal Hassani a confirmé les rumeurs de rupture avec son compagnon, et que Elsa Bois a également révélé avoir mis fin à son histoire avec son copain, c'est au tour de Bastos d'officialiser son statut de célibataire.

Bastos se confie sur sa rupture avec Victoria Mehault

Après quelques semaines mouvementées entre lui et Victoria Mehault, le candidat des Marseillais vs Le reste du Monde 6 a profité d'une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube pour annoncer leur rupture. "C'est la vidéo la plus pourrie à faire et la vidéo la moins drôle de toute ma chaîne, mais je n'arrive pas à le faire en Story. Du coup, c'est fini avec Victoria", a-t-il dans un premier temps confessé, visiblement marqué par cette situation.

Alors que les deux ex semblaient heureux sur les réseaux sociaux, Bastien Grimal a dévoilé que la réalité n'était pas toujours aussi belle en coulisses, "On a eu des bons et des mauvais moments, beaucoup de mauvais moments. (...) Il y a eu plein de moments très durs surtout quand je n'étais pas avec elle, quand j'étais loin. Il n'y a jamais eu d'infidélités".

"J'imagine que l'on ne doit pas être fait l'un pour l'autre"

Selon le candidat de télé-réalité, leur couple n'aurait tout simplement pas survécu à l'éloignement progressif causé par leurs différents projets, mais également par un manque de communication, "Il y avait un truc qui bloquait quand on était éloignés. Malheureusement, cela nous a menés à pas mal de disputes, pas mal de bêtises. Ca m'a même mené à péter mon van." Bastos ne l'a pas caché, ce problème a effectivement généré autant de frustration que d'incompréhension de son côté, qui ont été compliquées à gérer au quotidien, "Quand on se disputait, j'étais complètement obsédé, obnubilé par ça. (...) Je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on ne se parlait pas. Elle m'ignorait. Je ne comprenais pas. Et à chaque fois qu'on était ensemble, c'était formidable. (...) Je ne comprends pas les choses."

Face à cela, Bastos apparaît aujourd'hui comme complètement perdu, partagé entre ses sentiments et la réalité de leur relation. Après avoir confié, "J'ai tout essayé et je pense que elle aussi. J'imagine que l'on ne doit pas être fait l'un pour l'autre, car si c'était le cas, on n'en viendrait pas à être aussi malheureux", le jeune homme a soufflé qu'il lui était encore difficile de tourner la page, "Je suis quand même tombé fou amoureux d'elle. Les bons moments étaient incroyables. Je le suis encore aujourd'hui. Cela va être dur de passer à autre chose, ça va être dur d'oublier".

Vous pouvez découvrir son témoignage complet dans notre diaporama. Pour l'heure, Victoria Mehault n'a pas souhaité réagir aux confessions de son ex. A l'occasion d'une story publiée sur Instagram, la jeune femme s'est elle aussi présentée comme très touchée par cette rupture et dans l'incapacité d'en parler, "Je suis désolée, mais j'arrive pas à m'exprimer sur la situation pour le moment. J'avais promis de ne plus chouiner devant mon tel et là, si j'en parle, c'est foutu. Donc j'attends un peu".