Greg Yega et Victoria Méhault en gros rapprochement : une pique à Maëva Ghennam et Bastos ?

C'est l'hécatombe du côté des couples de télé-réalité ! Le 13 février, Bastos et Victoria Méhault ont officialisé leur rupture sur les réseaux sociaux. Ceux qui sont tombés amoureux dans Les Marseillais vs le Reste du Monde 6 ont été suivis de peu par Greg Yega et Maëva Ghennam, qui se sont séparés le lendemain ! Ce jeudi 17 février, Vivi et "Bebew" étaient tous les deux en boîte de nuit à Paris et se sont montrés très proches en story. On voit la jolie blonde très entreprenante avec le jeune homme et même crier "Je suis en couple". Une affirmation tout de suite contredite par Greg. "Je l'adore, mais tu m'énerves" déclare-t-il, sans pourtant avoir l'air insensible au charme de Vivi. "Il m'adore, c'est comme ça et pas autrement. C'est pour la vie" insiste Victoria face caméra. On ne sait pour le moment pas s'il s'agit d'un vrai rapprochement ou d'une stratégie pour rendre jaloux leurs ex, mais on est sûr que Bastos et Maëva n'ont pas été ravis en voyant ces images.