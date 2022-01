Victoria Mehault enceinte de Bastos ? Le couple démonte la rumeur

Bastos en colère face aux rumeurs

Mais ce n'est pas tout, très inspirée par les mensonges racontés dans cet article, la compagne de Bastos en a ensuite rajouté une couche en révélant, "En plus, je suis une grosse stressée de ça moi. J'étais à deux doigts de cliquer sur l'article pour savoir si c'était vrai, si je devais me préparer à être mère." Heureusement, ses craintes ont rapidement disparu face à la réalité, "Mais après, je me suis souvenue que j'étais indisposée en ce moment même !" Un humour simple mais efficace, comme on l'aime.

A noter que Bastos a également réagi à ces rumeurs dans une story publiée sur le compte de Victoria. Interloqué par la situation et les titres façon "découvrez son ventre arrondi", il s'est de son côté montré à la fois scandalisé par ces intox et protecteur envers sa compagne, "Arrondi ? Je vous en foutrais des ventres arrondis. C'est son cerveau qui est arrondi à celui-là. Toi, t'es pas du tout arrondie, nan mais ça va pas la tête".