Victoria Mehault (Les Marseillais) : très touchée, elle réagit à sa rupture avec Bastos

C'est une rude période pour les personnalité de télé. Il y a quelques jours, on apprenait que Bilal Hassani se séparait de son petit ami et qu'Elsa Bois était elle aussi célibataire. Et ce mercredi 24 novembre, c'est au tour de Bastos, candidat emblématique de télé-réalité, d'annoncer qu'avec Victoria Mehault, c'est terminé ! C'est sur Youtube qu'il a annoncé la nouvelle. Dans une vidéo de 9 minutes, il explique les raisons pour lesquelles avec la jolie blonde, il était impossible d'aller plus loin. "C'est la vidéo la plus pourrie à faire et la vidéo la moins drôle de toute ma chaîne, mais je n'arrive pas à le faire en Story. Du coup, c'est fini avec Victoria", a-t-il dans un premier temps confessé, visiblement marqué par cette situation.

"J'ai tout essayé et je pense que elle aussi. J'imagine que l'on ne doit pas être fait l'un pour l'autre, car si c'était le cas, on n'en viendrait pas à être aussi malheureux. Je suis quand même tombé fou amoureux d'elle. Les bons moments étaient incroyables. Je le suis encore aujourd'hui. Cela va être dur de passer à autre chose, ça va être dur d'oublier" conclut Bastien Grimal.

"Si j'en parle c'est foutu"

Suite à cette annonce qui a bouleversé les internautes, Victoria a, à son tour réagi à la nouvelle. En story Instagram, sur un fond noir, elle écrit à ses followers : "Désolée mais je n'arrive pas à m'expliquer sur la situation pour le moment." Celle que l'on appelle Vivi dans le monde de la télé-réalité est incapable de prendre la parole sur cette rupture sans pleurer, elle ajoute donc : "J'avais promis de ne plus chouiner devant mon téléphone et là si j'en parle c'est foutu donc je préfère attendre un peu."