Greg Yega en couple avec une candidate du RDM (et c'est pas Marwa) ? Une photo fuite

Greg Yega en couple avec une candidate du RDM depuis le tournage du Cross ?

Alors que les rumeurs de ménage à trois entre Maeva Ghennam, Greg Yega et un autre homme sont sorties en septembre dernier, désormais, ce serait fini entre Maeva Ghennam et Greg Yega. Le candidat de télé-réalité qui a été éliminé dans Les Cinquante sur W9 serait en couple avec une candidate du RDM. Et non, on ne parle pas de Marwa qu'il aurait trompée.

Sur le tournage du Cross (Les Marseillais VS Le Reste du Monde 7 / Les Marseillais VS Le Reste du Monde VS Les Motivés), Bebew se serait rapproché de Clarisse. Oui, vous vous souvenez, celle que vous avez découvert dans Le Reste du Monde : Romance à Ibiza, qui s'est mise en couple avec Alan (le BFF de Nikola Lozina qui avait été viré du RDM avec Théo et Jean). Elle a fait Les Cinquante avant de se séparer d'Alan en plein tournage.

Shayara TV a dévoilé l'exclu d'Aqababe dans sa story Instagram : "Greg est en couple avec Clarisse ! Il a été aperçu à l'aéroport de Marrakech avec des vêtements assortis à sa meuf". A savoir un hoodie (sweat à capuche) rose, comme on peut le voir sur la photo qui a fuité.