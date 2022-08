Les Reste du Monde : pourquoi Théo, Alan et Jean ont été virés ? La vraie raison scandaleuse

Le Reste du Monde, romance à Ibiza touche à sa fin. Le programme sera bientôt remplacé par Les Cinquante et son casting de folie. Mais en attendant, le RDM a connu un gros coup dur ce jeudi 26 août 2022 et a perdu trois éléments d'un coup. Alors qu'il s'était absenté durant la nuit pour aller voir son fils, Nikola Lozina a eu une très mauvaise surprise en rentrant à la villa. Paga lui a appris que son ami Alan était à l'hôpital à la suite d'une "grosse bêtise" avec Théo Santenac et Jean.

Théo, Jean et Alan virés par la prod

Les trois candidats ont même été convoqués par la production et virés sur le champ. "Dans la nuit, on a joué à un jeu dangereux. On n'a pas pris conscience des choses. Tous les trois, on regrette vraiment d'avoir fait ça, parce que ça aurait pu être très grave", explique l'ex de Cassandra face à ses petits camarades, avant de faire ses bagage.

Mais qu'entendent-ils exactement par ce fameux "jeu dangereux" ou cette "grosse bêtise" ? A aucun moment on ne nous explique ce qu'ils ont réellement fait pour que la production prenne une décision si radicale et se sépare de trois candidats d'un coup. Shayara TV, compte Instagram spécialisé dans la télé-réalité, affirme avoir la réponse.

Quelle est la vraie raison de leur exclusion ?

Selon la blogueuse, les trois garçons ont utilisé des ballons, une pratique très dangereuse qui consiste à inhaler du gaz hilarant. Jazz Correia a d'ailleurs récemment eu un bad buzz après avoir été aperçue en possession d'une bonbonne. Ils auraient été retrouvés inconscient et Alan serait tombé à cause de ça.