Jazz Correia grillée en flagrant délit avec des ballons hilarants, la story vite effacée

Depuis quelques années, une nouvelle pratique est un véritable fléau chez les jeunes : l'inhalation de gaz hilarant avec un ballon de baudruche. Ce gaz procure une sensation d'euphorie pouvant être à l'origine de rires incontrôlables, mais il peut surtout entraîner diarrhées, vomissements, brûlures des lèvres et des pertes de connaissance. Une utilisation régulière peut même créer des troubles neurologiques et des paralysies.

Une pratique répandue dans la télé-réalité

Plusieurs candidats de télé-réalité ont d'ailleurs fait polémique à cause des ballons hilarants. Sarah Fraisou a connu un bad buzz en faisait la promo sur Snapchat. Maëva Ghennam, qui a récemment fait le tour du web avec une photo nue, a, elle, carrément dû être hospitalisée à cause de cette pratique. "J'ai déjà fait du ballon hilarant. Ce n'est pas de la drogue, c'est légal, mais c'est hyper dangereux ! J'en ai fait, mais je n'en fais plus, car un jour, j'ai eu le visage paralysé. C'est hyper dangereux et toxique. Il a fallu que je fasse un malaise pour que je comprenne et que j'arrête. Je n'en ai plus jamais fait" avait-elle confié en juillet 2020.

Jazz surprise avec du gaz hilarant

Ces derniers jours, c'est Jazz Correia qui fait parler d'elle à cause des ballons hilarants. En effet, actuellement en vacances, celle qui a décidé de quitter Dubaï a été filmée en possession d'une de ces fameuses bouteilles de gaz. C'est sa copine Sarah Lopez, qui vient d'officialiser avec son nouveau chéri, qui l'a affichée sans le vouloir.