Maëva Ghennam affichée nue par sa mère sur les réseaux : en larmes, elle supplie de ne pas relayer la photo

Ouh la boulette ! Décidément, pas un jour ne se passe sans que Maëva Ghennam ne fasse parler d'elle sur les réseaux sociaux... Depuis ce mardi 21 juin 2022, la star des Marseillais au Mexique est en TT sur Twitter, mais cette fois, l'ex de Greg Yega se serait bien passée de ce buzz ! En effet, une photo d'elle entièrement nue fait le tour du web. Salma, sa mère, a posté un selfie devant le miroir dans sa story Snapchat. Malheureusement, elle n'a pas vérifié avant de publier le snap et de nombreux internautes ont remarqué qu'on apercevait Maëva totalement nue en arrière-plan. La mère de celle qui a été accusée d'avoir créé un couple fake pour le buzz s'est vite rendue compte de son erreur et a supprimé la photo, mais trop tard...

Twitter s'enflamme

De nombreux screens ont déjà été partagés, le cliché est devenu viral sur Twitter et de nombreuses personnes l'ont commenté. "Mais je hurle, déjà, qui se balade à poil comme ça devant sa mère !? Tu fais ça quand t'es bébé...", "MAIS QUI SE BALADE DEVANT SA MÈRE TOUTE NUE DÉJÀ ????????", "J'ai tellement l'habitude de voir Maeva Ghennam en petite tenue, que la voir nue ne me choque tellement pas", "Maeva qui pleure alors que c'était juste les derniers centimètres qu'on n'avait pas vu", peut-on notamment lire sur le réseau social.

"J'ai trop les nerfs"

Paniquée, celle qui est en guerre avec sa cousine a pris la parole sur Snapchat et a supplié ses followers d'arrêter de faire tourner la photo. "Je vous jure, j'ai trop les nerfs contre ma mère et ce qu'elle vient de faire ! Elle poste des photos sans regarder... J'ai trop les nerfs ! S'il vous plaît, ne commencez pas à la faire tourner la photo ! Elle n'a pas fait exprès ! J'ai trop la haine contre elle, je vous jure !" déclare-t-elle, en larmes. Malheureusement pour elle, personne ne l'a écoutée et le cliché fait toujours le tour du web à l'heure actuelle.