Maeva Ghennam et Greg Yega accusés d'avoir créé un couple fake pour le buzz

Maeva Ghennam revient sur sa rupture avec Greg Yega : "Notre amour est trop toxique pour qu'on puisse être heureux ensemble"

Dans Les Marseillais au Mexique sur W9, Maeva Ghennam et Greg Yega s'étaient de nouveau embrassés et avaient tenté de se remettre en couple sur le tournage, en vain. Alors que Paga a confirmé à PRBK que c'est terminé entre Maeva et Greg pour de bon cette fois-ci, leur rupture est définitive, la candidate de télé-réalité est revenue sur sa séparation avec Greg dans sa story Instagram. "Lui et moi on s'est pas remis ensemble pendant les Marseillais parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas entre nous" a-t-elle écrit.

"L'année dernière lui et moi on a vécu ensemble à Dubaï et ça n'a pas marché parce que nous sommes toxiques. Et c'était une période très difficile pour moi, et il a vraiment été là, j'oublierai jamais. Aujourd'hui, Greg et moi nous ne sommes pas ensemble, on se reproche trop de choses, lui comme moi, et notre amour est trop toxique pour qu'on puisse être heureux ensemble" a continué d'expliquer Maeva Ghennam, "On se parle, moi je ne veux pas la guerre avec lui parce que malgré tout, il a une place particulière dans mon coeur (...) Je souhaite à Greg le meilleur, je lui souhaite de se reconstruire, de trouver l'amour tout comme moi. Je ne veux que son bien".