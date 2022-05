Maeva Ghennam enceinte et bientôt mariée ? La star des Marseillais met les choses au clair

Maeva Ghennam bientôt mariée ? Elle préparerait "son mariage, en toute discrétion, avec Boli"

Dans les épisodes des Marseillais au Mexique sur W9, Maeva Ghennam s'était de nouveau rapprochée de son ex Greg Yega. Mais finalement, Maeva et Greg seraient séparés selon Paga, et cette nouvelle rupture serait bien définitive. Et depuis, Maeva serait en couple avec son ex, Boli. Et ce serait du sérieux entre eux, car selon le blogueur @dabza_tvr, l'influenceuse devrait bientôt se marier avec son homme. La candidate de télé-réalité serait fiancée et préparerait un mariage secret a-t-il dit en story sur Instagram : "Maeva Ghennam prépare son mariage, en toute discrétion, avec Boli".

"Je ferais une annonce avant la date du mariage, car c'est en cours de préparation. La famille de Maeva vient pour son anniversaire (...) La liste des invités est déjà prête, et pas mal de choses aussi" a-t-il ajouté, "Après il est toujours possible que tu changes d'avis on est à l'abri de rien dans la vie" mais "elle a déjà sa bague de mariage". Selon le blogueur Maeva Ghennam, qui était défigurée et hospitalisée suite à une allergie récemment, aurait donc dit "oui" à Boli et aurait une bague de fiançailles.

La star des Marseillais au Mexique dément le mariage... et répond à la rumeur de grossesse

Dans sa story sur Snapchat, Maeva Ghennam a réagi à la rumeur en lâchant : "Ommmmgggg je vais me marier". Sauf qu'il s'agissait d'un démenti, c'était pour rire, elle a assuré qu'elle n'était pas fiancée, qu'elle n'était pas sur le point de se marier. La star des Marseillais a traité le compte @dabza_tvr de "toc toc" et a précisé dans sa story : "J'ai reçu des tas de messages : 'Tu vas te marier ? Tu vas te marier ? Tu vas te marier ?'" (...) "Mais jamais de la vie, je veux faire les choses en grand le jour où je me marie" parce que "ça va être le plus beau jour de ma vie".

Une autre rumeur circule aussi sur les réseaux : Maeva Ghennam serait enceinte de son premier enfant. Et là aussi, elle a répondu à la rumeur de grossesse dans sa story Instagram en niant attendre un bébé : "Arrêtez de croire tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Je suis pas enceinte". "J'ai fait un test de grossesse parce qu'en fait j'avais des nausées tout le temps mais je pense que c'est depuis que j'ai pris des médicaments, j'ai eu des nausées je sais pas pourquoi" a-t-elle précisé, "on sait jamais, peut-être que j'ai fait un déni de grossesse, que je suis enceinte et que je le savais pas" et comme "mieux vaut prévenir que guérir donc j'ai fait un test de grossesse et il s'avère que je ne suis pas enceinte".