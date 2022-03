Greg Yega trompé par Maeva Ghennam ? Elle serait en couple avec un autre homme

Maeva Ghennam séparée de Greg Yega : elle aurait trompé Bebew... avec Boli

Alors que Julien Tanti a piégé les candidats en enregistrant leurs confessions dans Les Marseillais au Mexique sur W9, c'est encore Maeva Ghennam et Greg Yega qui font parler d'eux. L'influenceuse aurait trompé Bebew. Ou plutôt, Maeva aurait été infidèle à son mec avec Greg. Car en fait, elle serait en couple avec un autre homme à Dubaï : son ex Boli. C'est Mayamo TV qui l'a annoncé dans sa story Instagram.

Maeva Ghennam et Greg Yega sont donc séparés. Une rupture que le candidat de télé-réalité a confirmé dans sa story Instagram : "Finito pipo faut arrêter de me prendre pour un jambon. Aucune sincérité. A un moment donné ça y est c'est fini. Je ne suis ni un pantin, ni un jouet". "Faut savoir quitter la table quand le respect n'est plus servi" a-t-il ajouté, "ça fait 4 ans qu'il y a pas de respect un moment donné faut arrêter", assurant être désormais "célibataire plein fer".

Maeva en couple avec Boli sur le tournage des Marseillais au Mexique ?

Selon le blogueur, Maeva Ghennam serait en couple avec Boli depuis un moment. Elle aurait été avec lui sur le tournage des Marseillais au Mexique, alors qu'elle s'est mise en couple avec Dylan devant les caméras et qu'elle a fini l'aventure avec Greg. "Maeva n'a vraiment jamais quitté Boli, elle était en couple avec quand elle nettoyait les amygdales de Dylan et Greg au Mexique" a écrit Mayamo TV, "Maeva son mec à Dubaï n'est autre que Boli".

Et pour prouver ce qu'il avance, il a expliqué que "la voiture de Maeva le jour de la Saint-Valentin avec la voiture de location de Boli et donc les cadeaux qu'elle a reçu viennent bien de lui". Il a aussi montré une photo de "Maeva hier dans la voiture de location de Boli", en fait "Boli n'a jamais quitté la vie de Maeva". Dans une vidéo, Boli a été vu avec Maeva et Akram (qui s'étaient disputés) dans un shopping mall (centre commercial) à Dubaï, où il porte le sac que lui avait offert Maeva : "C'est exactement le même sac que Maeva avait offert à son chéri qui n'est autre que Boli".