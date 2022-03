Les Marseillais au Mexique, exclu : Julien Tanti piège les candidats et enregistre leurs secrets, Greg Yega en PLS

Comme d'habitude, les problèmes envahissent la villa des Marseillais au Mexique ! Dans l'épisode du mercredi 23 mars 2022, Paga, Banjamin Samat et Julien Tanti, dont c'est peut-être la dernière saison, ont pris la décision de créer la cabane des confessions. "Je sais que cette cabane des confessions peut mettre la maison sous tension" a prévenu le papa de Tiago et Angelina. Et en effet, les trois organisateurs de cette soirée ont décidé de cacher un téléphone dans le fameux confessionnal, afin d'enregistrer tous les secrets de leurs petits camarades. Evidemment, ces derniers ne sont pas au courant du piège !

Le confessionnal piégé

Ils se sont relayés chacun leur tour et ont fait de sacrées confessions ! Océane El Himer, a avoué qu'elle serait prête à fauter au jeu des problèmes, Ambre a dévoilé que Charlotte, la nouvelle marseillaise qui cherche le grand amour, est attirée par Cédric. Et Greg Yega a lâché une bombe : il éprouve encore des sentiments pour Maëva Ghennam, alors qu'il est en gros rapprochement avec Cynthia.

Ce jeudi 24 mars, Julien Tanti va leur révéler que toutes leurs conversations ont été enregistrées ! "Un confessionnal piégé" s'écrit-il en brandissant le téléphone, devant les mines déconfites des autres candidats. "Oh mon Dieu ! Alors moi, je me suis totalement lâchée ! J'ai dit tout ce que j'avais sur le coeur concernant Cédric. Là, vraiment, je ne me sens pas bien, je culpabilise et je regrette" s'inquiète la soeur de Marine El Himer.

Bebew, lui, reste sans voix face au roi des problèmes et semble dépité. "Je suis en panique totale. Ce que j'ai dit sur Maëva c'est chaud patate... Si Cynthia sait ça, je suis mort" déclare-t-il en interview. Pour découvrir toutes les réactions, rendez-vous sur W9 à 19h50 !