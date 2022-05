Maeva Ghennam (Les Marseillais) défigurée et hospitalisée, la photo choc : "Je suis à vomir"

"Les gars, ça va pas, mon oeil a triplé de volume. Je ressemble à un ogre tellement je fais peur" a expliqué Maeva Ghennam dans sa story sur Snapchat, "OMG j'ai peur, je vais aux urgences, je ne sais pas si c'est une conjonctivite ou un nerf qui a pété parce que je me suis énervée. Même pas envie de snaper tellement je suis à vomir". "Je ressemble à un ogre avatar, je suis trop moche, ça gonfle de plus en plus. Je fais peur" a-t-elle ajouté, totalement en panique à cause de son visage gonflé et de son oeil déformé.

La star des Marseillais au Mexique confie : "Je souffre, mon oeil brûle comme si j'avais du feu dedans"

Celle qui serait en couple avec son ex Boli s'est aussi confiée sur sa douleur et sur les symptômes : "Je souffre, mon oeil brûle comme si j'avais du feu dedans. Il ne s'ouvre plus, il pique, la douleur est atroce, j'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. Je ne comprends pas, avec les médicaments ça ne passe pas, et quand je pleure, ça brûle encore plus". Les "médocs de la perfusion, ça me fait rien" et "dans ma prise de sang, je suis grave en manque de fer" a précisé Maeva Ghennam.

"C'est de pire en pire, ils m'ont enlevé les cils, je ressemble encore plus à un avatar. J'ai l'oeil tout gonflé, plus c'est monté à la joue. J'ai fait une grosse allergie. J'ai pas dormi de la nuit, vraiment mes larmes brûlent dans mon oeil" a ajouté la candidate des Marseillais au Mexique, "Je peux même pas regarder la lumière ou regarder un film sur mon téléphone".