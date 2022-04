Dans l'épisode des Marseillais au Mexique diffusé ce vendredi 29 avril 2022 à 19h50 sur W9, Paga, Julien Tanti, Dylan, Cédric et Andy vont exprimer leur raz-le-bol du "couple" Maeva Ghennam et Greg Yega. Ils vont carrément faire grève et construire un blocus ! Leur action ne plait pas du tout à la candidate qui s'énerve et explique se sentir très bléssée...