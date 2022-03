Maëva Ghennam réagit aux rumeurs de tromperie avec Greg Yega... et de drogue

Ce week-end, Maëva Ghennam a eu droit à son lot de rumeurs. D'après plusieurs blogueurs, la star des Marseillais au Mexique, qui se serait remise en couple avec Greg Yega, ne se serait en réalité jamais séparée de son ex, Boli. Bebew, qui a vu une vidéo dans laquelle on voit la femme qu'il aime faire un petit bisou à un autre homme, n'a pas caché sa déception. L'ancienne meilleure amie de Carla Moreau a tenu à mettre les choses au clair dans sa story Instagram. "Moi, je suis quelqu'un qui m'entends trop bien avec tous mes ex. Oui j'ai été à son anniversaire. Je comprends que Greg l'ait mal pris (...) Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est au courant que je parle encore avec lui. Il est au courant qu'on a un business ensemble. Il fait le choqué, alors que je ne lui ai rien caché... Moi, je suis pas une menteuse" a expliqué la jeune femme.

Maëva Ghennam droguée ? Elle balaye la rumeur

Voilà une chose de réglée ! Mais une autre rumeur a visé celle qui a unfollow son meilleur ami Akram : elle prendrait de la drogue ! En effet, une vidéo a tourné sur laquelle on voit des traces blanches sur une palette de maquillage qui peuvent faire penser à de la cocaïne.