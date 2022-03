Carla Moreau et Maeva Ghennam : bientôt la réconciliation ? "La vie est courte"

Ce n'est pas un secret, Carla Moreau et Maeva Ghennam ne sont plus amies suite à la célèbre histoire de sorcellerie. Il y a quelques jours, l'actuelle candidate des Marseillais au Mexique s'en est même pris à la femme de Kevin Guedj en déclarant, entre autres : "Il faut que la sorcière arrête de mentir".

La petite pensée de Carla à Maeva lors du mariage

Pourtant, si les deux candidates de télé-réalité ne se parlent plus, Carla Moreau n'en reste pas moins attachée à Maeva. Preuve en est, à l'occasion de son propre mariage, elle est apparue avec la rivière en diamant qu'elle s'était achetée en 2020 avec son ancienne amie.

Une surprise pour certains fans, mais une évidence pour elle. "Je l'ai gardé quand même. Je l'ai même mis au mariage. Ce collier on l'avait acheté ensemble mais c'était aussi un kiffe personnel", a-t-elle notamment confié à JeffLang2Vip.

En revanche, si ce bijou était vu à l'époque comme "un collier d'amitié" avec leurs initiales dessus, Carla a rappelé qu'elle avait volontairement fait le choix de se passer de la présence de Maeva lors de la cérémonie. Et là encore, il s'agissait d'une décision logique, "C'est vrai, elle n'a pas été invitée parce que forcément on ne se parle plus". Autrement dit, les sentiments sont toujours là, mais la rancoeur est tenace.

Une réconciliation possible ?

Présent à ses côtés, Kevin Guedj a rappelé que l'inverse aurait de toute façon été trop étrange à partir du moment où les deux femmes se font encore la tête et où la hache de guerre semble loin d'être enterrée, "Ça aurait été bizarre parce qu'il n'y a pas eu de pas vers nous. (...) C'est une amitié compliquée".

Malgré tout, l'espoir d'une réconciliation n'est visiblement pas impossible. Kevin l'a confié, "Si elle était à Marseille et pas à Dubaï, on aurait déjà eu des discussions cent fois et elle aurait été là à faire la fête". Surtout, si on est encore loin d'une amitié retrouvée, le jeune homme a souhaité prendre l'exemple de sa relation avec Julien Tanti pour ouvrir la porte à des retrouvailles.

Si eux aussi ne sont plus aussi proches qu'avant et se sont souvent clashés ces derniers mois, Kevin a expliqué qu'une main était toujours tendue pour se rapprocher, "Laisser le temps aux choses, ça fait du bien. De temps en temps on se parle." Après tout, il l'a rappelé, là où les disputes peuvent faire sens sur le moment, il serait tout de même dommage de partir avec des regrets, "Je me dis à quoi ça sert de se disputer parce que la vie elle est courte".

A suivre donc...