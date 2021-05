Julien Tanti VS Kevin Guedj : une ancienne bagarre de "déchirés" racontée par Manon Marsault

Après les embrouilles avec Carla Moreau, Kevin Guedj et Julien Tanti se sont réconciliés et sont redevenus aussi complices qu'avant, comme on a pu le voir dans Les Marseillais à Dubaï. Malheureusement, leur amitié a traversé une nouvelle tempête lorsque Carla Moreau a été accusée d'utiliser de la sorcellerie contre Maëva Ghennam, Manon Marsault ou encore Julien Tanti. La maman de Ruby a pourtant démenti toute cette histoire, mais cela n'aurait pas arrangé la situation entre les deux fratés.

"Julien a mis une gifle à Kevin"

Ils semblent être de nouveau en froid, comme leurs femmes Carla et Manon. Les problèmes, encore les problèmes. Kevin Guedj et Julien Tanti ont déjà traversé des moments difficiles, à tel point qu'ils ont failli se battre une fois en soirée. C'est le blogueur Nabil El Moudni qui a ressorti un ancien message vocal de Manon Marsault dans lequel elle raconte l'altercation : "Kevin a essayé de s'en sortir par tous les moyens. Il a appelé Magali pour lui faire dire des trucs qui n'étaient pas vrais et du coup, Julien l'a mal pris."

On peut ensuite l'entendre expliquer : "Des embrouilles de déchirés, il pleure parce qu'il était déchiré. Je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Je ne sais pas ce qu'on me raconte. J'ai Julien au téléphone une fois toutes les 5 heures. Ça me soule en fait. J'ai cru comprendre que Julien avait mis une gifle à Kevin, mais c'est Paga qui m'a dit ça déchiré alors moi je ne comprends plus rien." Aucune date sur cette embrouille n'est précisée...