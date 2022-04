Greg Yega pranké par Mélanie Orl : il s'enflamme et espère devenir son sex friend

Les deux ex se sont récemment croisés au combat de boxe de Benjamin Samat et Dylan Thiry et cela a visiblement troublé Bebew. "J'étais quand même content de te voir. Je te jure que c'est vrai. Je sais que je t'ai fait du mal, mais ça m'a fait plaisir de te voir. Tu me manques" déclare-t-il. Amusée, Mélanie lui lance alors le coup de grâce en lui proposant de devenir sex-friends. Mais en voyant que le meilleur ami de Paga semblait plutôt chaud à cette idée, elle lui a tout de suite raccroché au nez.

Alors, assisterons-nous bientôt à un retour du couple Greg Yega / Mélanie Orl ? Affaire à suivre !