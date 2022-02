Bastos révèle les vraies raisons de sa rupture avec Victoria Mehault et regrette leur relation

Triste nouvelle pour les fans de Bastos et Victoria Mehault, leur troisième séparation semble être définitive. Ils sont tombés amoureux dans Les Marseillais vs le Reste du Monde 6 et Vivi avait même abandonné l'aventure pour suivre son chéri. Après quelques mois d'une belle histoire, le couple a connu une brève rupture avant de se reformer, puis de se séparer à nouveau quelques semaines plus tard. Finalement, ils se sont retrouvés lors de la soirée du nouvel an et ont remis le couvert. Le 13 février 2022, le jeune homme a expliqué à ses abonnés qu'ils avaient rompu une nouvelle fois.

La raison de la rupture

On le sait, Bastos ne cache rien à ses abonnés et aborde tous les sujets sur sa chaine Youtube. Ce dimanche 27 février, il a publié une nouvelle vidéo dans laquelle il parle de sa rupture, en compagnie de son ami Darko qui joue le rôle de psy. "A la fin de cette relation, Victoria m'a carrément dit d'aller me faire soigner, parce qu'elle pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Elle trouvait que je la rabaissais" explique l'ancien Prince de l'amour. Il annonce que cette vidéo est un exercice et qu'il se rendra bientôt voir un vrai psy.