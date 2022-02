Victoria Mehault insultée après une photo sexy sur Instagram, elle réagit à ce sexisme dangereux

Face à un commentaire honteux, elle réagit

Tandis que Victoria Mehault souhaite avant tout faire comprendre que les diktats actuels de la beauté n'ont aucun sens, elle n'a malheureusement pas échappé à certains commentaires honteux. Comme elle l'a partagé lors d'une story Instagram, elle a notamment reçu un message particulièrement "choquant", qui disait ceci : "Vous montrez vos culs plastifiés à toute la France. Bah faut réfléchir et surtout faudra pas venir se plaindre quand un pervers s'en prendra à vous. On récolte ce que l'on sème".

Un message particulièrement violent qui participe grandement à la culture du viol (laisser entendre que la faute d'une agression revient à la victime et non à son coupable !), qui a logiquement déçu et dérangé la jeune femme. "Je suis la seule à être choquée ?, a-t-elle demandé à ses fans, interloquée par une telle réaction. Et venant de la part d'une femme à une autre en plus. Maintenant, c'est de notre faute si on se fait agresser".

Totalement sonnée par le sous-entendu fait par cette Internaute, la candidate de télé-réalité a rappelé qu'il était peut-être enfin temps que l'être humain grandisse et avance dans le bon sens, "Des fois, j'aimerais qu'entre femmes on arrête de se tirer dans les pattes et plutôt qu'on se soutienne". Des propos forts et importants qui, on l'espère, seront entendus !