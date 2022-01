Victoria Méhault : violemment critiquée sur sa prise de poids, elle recadre ceux qui la jugent

Depuis plusieurs jours, des rumeurs circulent sur une éventuelle grossesse de Victoria Mehault. En couple avec Bastos, qu'elle a rencontré dans Les Marseillais vs le reste du monde, la jeune femme a clairement démenti cette information sur ses réseaux sociaux. Mais cela n'a pas calmé ses haters qui continuent de l'attaquer sur sa prise de poids. La meilleure amie de Maïssane a tenu à leur répondre et a poussé un coup de gueule avec le franc-parler qu'on lui connait. "Il y a un truc que je trouve hyper grave. Vous le savez, en ce moment je fais un peu moins de sport, je suis moins dure avec moi-même (...) c'est-à-dire que faire du sport 5-6 fois par semaine et regarder tout ce que l'on mange n'est pas un comportement sain. Donc depuis 1 mois, je me suis relâchée entre guillemets. Mais je vais beaucoup mieux, je n'ai pas explosé non plus. Je vais mieux dans ma tête, je suis plus en accord avec moi-même. J'ai un corps normal, je n'essaie plus de ressembler aux filles dans mon feed Insta" déclare-t-elle avant d'ajouter : "J'ai reçu un tas de messages de gens qui me disent 'T'as grossi'... Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre ?!!" Cela a le mérite d'être clair !