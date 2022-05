Maeva Ghennam et Greg Yega, rupture définitive ? "C'est terminé", Paga se confie sur la fin du couple (interview)

Les Marseillais au Mexique : Maeva Ghennam et Greg Yega, c'est finito pipo

Entre Maeva Ghennam et Greg Yega, c'et une histoire d'amour impossible. Dans les épisodes des Marseillais au Mexique sur W9, les candidats de télé-réalité se sont de nouveau embrassés dans la nuit, se sont avoués leurs sentiments, mais ont depuis réalisé qu'ils n'étaient peut-être pas faits pour être ensemble. Après avoir tenté de se remettre en couple, les rumeurs de tromperies, Maeva qui serait avec Boli... Sont-ils toujours en couple ou bel et bien séparés ? Paga, le BFF de Bebew, nous a répondu.

Dans le cadre de la promo des Apprentis Aventuriers 5 (dont les épisodes arrivent à partir du lundi 16 mai prochain sur W9), le candidat de télé-réalité a donné une interview exclu à PRBK. Et en plus de parler de son aventure dans Les Apprentis Aventuriers 5 avec sa chérie Giuseppa, Paga nous a parlé de Maeva Ghennam et Greg Yega. "Maeva et Greg, c'est terminé" a-t-il assuré, "On en a parlé hier à la radio, parce que je suis sur Fun Radio une fois par mois avec Bebew, et justement, on parlait de Maeva. Là, je pense qu'il a bien compris que c'était terminé, que c'était chacun sa vie... Ils ne sont pas dans le même wagon en fait les deux".

Maeva et Greg, "je les aurais pas revus encore une fois ensemble. Pour quoi faire ? Pour essayer de se remettre une fois ensemble ? Ils sont beaux ensemble, mais ça ne va pas plus loin" nous a précisé Paga, "Je pense que ce sera terminé tout ça".

Maeva et Greg, "ça a fatigué aussi les proches, tout le monde, la famille et tout"

Les candidats des Marseillais au Mexique sont allés jusqu'à lancer une grève car ils saturaient du couple Maeva et Greg. Il faut dire qu'en aventure, c'est un coup le big love et un coup la guerre. Et qu'après les tournages des émissions, leur relation amoureuse se terminait par une rupture. Comme à chaque fois, les candidats ont fini par se déchirer dans les épisodes (ceux qui sont actuellement diffusés sur W9).

Du coup, savoir qu'ils ne sont plus en couple pour de bon est un soulagement pour les autres candidats, mais aussi pour leurs proches. Paga a en effet précisé que les savoir séparés, "d'un côté, tant mieux, parce que ça a beaucoup aussi fatigué, pas que les téléspectateurs, ça a fatigué aussi les proches, tout le monde, la famille et tout", et "ça a pâti sur pas mal de gens".

Propos recueillis par Marie Piat. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.