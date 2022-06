Maëva Ghennam en guerre avec sa cousine Mayssane : "je te vois je te tue"

Les clashs entre les candidats sont loin d'être rares dans le petit monde de la télé-réalité. Récemment on a d'ailleurs pu assister à une grosse embrouille entre Cassandra et Carla de La Villa des coeurs brisés 7. Mais, ces derniers jours, c'est une guerre familiale qui agite la toile ! En effet, Maëva Ghennam et sa cousine Mayssane n'arrêtent pas de s'attaquer sur les réseaux sociaux. Cette dernière aurait divulgué des informations à un compte Instagram pour salir la réputation de sa star de cousine. Sur les réseaux, Mayssane disait aussi être prête à divulguer encore plus d'infos sur Maeva. Elle a également reproché à celle qui a récemment démenti s'être mariée de ne pas soutenir sa famille financièrement.

"À chaque fois qu'elle a eu besoin, je lui ai donné de l'argent"

Des accusations qui ont beaucoup énervé l'ex de Greg Yega qui a pris la parole. "À chaque fois qu'elle a eu besoin, je lui ai donné de l'argent à elle ou à sa mère. Il y a quelques jours, ma mère s'est embrouillée avec sa soeur. Moi, je ne me suis pas mêlée et elle a manqué de respect à ma mère. Elle m'a envoyé des messages où elle a mal parlé de ma mère. Je suis qui moi ? Je vais te donner de l'argent ? Je vais te donner de l'argent alors que tu manques de respect à ma mère ?" s'est-elle agacée.