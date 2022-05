Cassandra (La Villa 7) clashe fort Carla : "Une frustrée de la vie qui devrait avoir honte"

Cassandra n'est décidément pas épargnée dans La Villa des coeurs brisés 7 ! Peu de temps après avoir été au coeur d'un gros clash, cette fois, c'est l'arrivée d'une nouvelle candidate qui bouleverse son aventure. Rappelez-vous, La jeune femme a connu une relation très compliquée avec son ex Théo, qui l'a trompée plusieurs fois, notamment avec une certaine Carla. Cette dernière, qui a aussi eu une aventure avec Giovanni, le nouveau copain de Cassandra, lui a envoyé un message au patio pour la mettre en garde contre l'ancien candidat de 10 couples parfaits 5.

"Une frustrée de la vie"

Comme si cela ne suffisait pas, la fameuse Carla vient de faire son entrée de la villa, ce qui ne plait pas du tout à sa rivale. Elle lui reproche d'être venue lui parler à la télé, alors qu'elles se croisent régulièrement à Marseille. "Quand tu débarques dans une aventure pour apporter des 'vérités' à une personne qui sait déjà tout sur une personne qui ne te devait rien. Clairement la chose la plus gênante que j'ai vécue, devoir donner de la séquence à une frustrée de la vie, qui devrait plutôt avoir honte d'elle. Prochaine fois n'attends pas un tournage pour oser me parler.... quand tu me croises h24. Je ne dirais rien de plus, je veux absolument pas faire gagner quelque chose à cette fille qui a profité de moi pour faire un tournage" a-t-elle écrit en story Instagram.

Où en sont Cassandra et Giovanni aujourd'hui ?

Cette arrivée sera-t-elle fatale au couple Cassandra/Giovanni ? Réponse dans les prochains épisodes. En tout cas, d'après le compte Instagram Clash TV Show, les deux candidats seraient toujours en contact et flirteraient sans vraiment mettre de mot sur leur relation. "Ils sont encore en flirt et toujours pas en couple. Ça fait 10 ans qu'ils sont en flirt... Flemme. J'arrive pas à comprendre comment elle accepte d'être en flirt avec lui. Soit il se met avec, soit non. Chaque mec lui fait la misère miskina" a-t-on pu lire en story la semaine dernière.