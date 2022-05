Cassandra et Giovanni (La Villa 7) en couple ou séparés ? Où en sont-ils depuis la fin du tournage ?

Cassandra et Giovanni ont eu un coup de foudre sur le tournage de La Villa des coeurs brisés 7 (TFX), mais leur relation est rythmée de hauts et de bas. La candidate a beaucoup de mal à faire confiance au séducteur et on peut le comprendre car elle a beaucoup souffert lors de sa dernière histoire de couple. Mais où en est leur relation actuellement ? Sont-ils toujours ensemble ou séparés ? Un compte Instagram spécialisé en TV réalité balance des infos !

La Villa 7 : Cassandra et Giovanni seraient toujours en flirt.