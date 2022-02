La Villa des Coeurs brisés 7 : nouveauté, des séducteurs débarquent pour chambouler le programme

Contrairement aux autres années, la villa n'e devrait pas être peuplée seulement de candidats au coeur brisé venus résoudre leurs problèmes sentimentaux grâce à l'aide précieuse de la love coach Lucie Mariotti. Cette fois, la chaîne aurait décidé d'ajouter des séducteurs et des séductrices. C'est à dire des candidats sans aucune problématique et bien dans leur peau. "Il y a une grosse nouveauté cette saison. Jusqu'à présent, depuis six saisons, qu'est-ce qu'on voyait dans La Villa des coeurs brisés ? Tout simplement des coeurs brisés ! (...) Cette année, pour le première fois, il y a deux titres différents : d'un côté, les coeurs brisés, et de l'autre, les séducteurs. Des candidats biens dans leur peau et biens dans leurs baskets, mais qui n'arrivent pas à trouver la bonne personne. Ils vont amener beaucoup de légèreté à l'émission" dévoile Sam Zirah. Une nouveauté qui devrait bouleverser le programme... On a hâte de voir ce que ça va donner !