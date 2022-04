La Villa des Coeurs Brisés 7 : Giovanni et Cassandra avouent que "ça va être la guerre" (Interview)

Cassandra en colère contre Giovanni : "J'étais dans un flou d'émotions"

Dans La Villa des Coeurs Brisés 7 sur TFX, rien ne va plus entre Giovanni et Cassandra ! Alors que les candidats qui sont au casting de La Villa des Coeurs Brisés 7 étaient en mode love, ils se sont disputés dans l'épisode 21 diffusé ce vendredi 22 avril 2022 sur TFX. A cause de quoi ? D'un câlin entre Giovanni et Carla sur un transat. Ils ont réagi en exclu pour PRBK à leur dispute. "Tout ce que je peux dire, c'est que j'étais dans un flou d'émotions" nous a expliqué Cassandra, "j'ai été surprise et blessée et pour savoir ce que cela va engendrer, il va falloir regarder la suite des épisodes".

Giovanni, qui avait réagi à son clash avec Camille, nous a aussi avoué : "Quand Cassandra s'est énervée, en vrai, pour moi, je n'avais rien fait de mal, donc je ne comprenais pas pourquoi elle s'énervait. Et de la voir autant s'énerver, limite je vais me sentir un peu gêné, je vais être partagé entre le fait que je n'ai rien fait de fou et le fait de la voir vraiment mal et de me dire que j'ai abusé".

"En vrai, l'histoire avec Charlotte, il n'y a pas grand chose" a-t-il aussi précisé à propos de la douche en maillot, "je fais rien de fou, même si c'est pas top de faire ça", et "je pense que c'est plus l'histoire avec Carla qui a fait pété un câble à Cassandra". "Je suis un blagueur" donc "je ne voyais pas trop le mal que je faisais à ce moment-là" a-t-il confié.

La Villa des Coeurs Brisés 7 : "L'épisode de lundi ça va être une guerre totale !"

Giovanni a aussi teasé l'épisode inédit de La Villa des Coeurs Brisés 7 qui sera diffusé ce lundi 25 avril 2022 sur TFX. Sans spoiler quoi que ce soit, le candidat de télé-réalité nous a simplement assuré que "ça va partir loin, très loin". "Cassandra, elle est assez excessive, très jalouse, très possessive par rapport à ce qu'elle a vécu, et elle va très très mal prendre ce que j'ai fait et l'épisode de lundi, ça va être une guerre totale ! Des cris, des embrouilles, ça va vraiment partir très très loin" a-t-il indiqué.

"Et le problème, vous le verrez dans l'épisode de lundi, je n'aurai peut-être pas forcément la bonne réaction parce que je déteste les situations comme ça" a-t-il ajouté, donc "je n'ai pas forcément les bons mots donc ça va encore plus énerver Cassandra". L'épisode 22 que vous pourrez mater dès ce lundi sur TFX risque donc d'être plein de surprises !

