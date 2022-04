Giovanni (La Villa des Coeurs Brisés 7) sur son câlin avec Carla : "J'ai un petit peu abusé" (Interview)

Giovanni clashé par Camille dans La Villa des Coeurs Brisés 7 : "Je ne supporte pas du tout son comportement"

En plus des coachings avec la Love Coach Lucie Mariotti, les candidats et les candidates ont eu droit à plusieurs nouveautés cette saison dans La Villa des Coeurs Brisés 7, comme la Love Team (composée de Stéphanie Clerbois, Jesta et Benoît Assadi Hillman) et l'arrivée de séducteurs et de séductrices. Et le tournage de La Villa des Coeurs Brisés 7 n'a pas été de tout repos !

Dans l'épisode 20 de La Villa des Coeurs Brisés 7, diffusé ce jeudi 21 avril 2022 sur TFX, Giovanni a fait un câlin à Carla sur un transat. Certes, ils sont amis depuis des années, mais leur amitié a été ambiguë dans le passé, et du coup les candidats sont nombreux à ne pas comprendre leurs papouilles et leur complicité. Et il a aussi pris une douche, vêtu d'un maillot et avec d'autres candidats présents, avec son ex Charlotte. Sauf que Giovanni s'est mis en couple avec Cassandra, dont la problématique est "En amour, je préfère souffrir que partir", notamment suite à sa relation avec son ex Théo qui l'a trompée plusieurs fois.

Du coup en voyant que Giovanni se rapproche de sa pote Carla et de son ex Charlotte, pendant que Cassandra est à son coaching avec Lucie, Camille pète un câble ! "C'est abusé ! Vous manquez grave de respect à Cassandra !" lui lance-t-elle. "Je ne supporte pas du tout son comportement, ça me met hors de moi" a-t-elle confié face caméra, "Je trouve qu'il est hyper irrespectueux".

Et quand le candidat a tenté de répondre à son gros clash, elle lui a rétorqué : "Détends toi par contre. Ne commence pas à me manquer de respect. Parce que moi si je te manque de respect, ça va être autre chose. Alors, détends toi vite ! Je te le dis ! Je fais ce que je veux et ne t'inquiète pas que je vais lui dire à Cassandra".

Giovanni réagit : "Camille s'occupait beaucoup des histoires des autres

Giovanni a réagi à l'épisode de jeudi en exclu pour PRBK : "Pour le clash de Camille je m'y attendais un petit peu parce que c'est vrai que Camille elle n'avait pas trop d'histoires dans la maison donc elle s'occupait beaucoup de celles des autres. Je sais qu'elle a déjà été blessée auparavant, je sais que j'ai une image de séducteur donc je sais que Camille voyait ma relation avec Cassandra d'un mauvais oeil et à la première occasion elle en a profité pour me piquer". Mais "je lui en veux pas", "elle m'a catalogué comme un mauvais garçon qui allait faire du mal à Cassandra donc au final c'est parti au clash".

"Sur le moment je ne voyais vraiment pas le mal, mais en voyant les épisodes je me rends compte que j'ai un petit peu abusé" a-t-il ajouté, "avec Carla y'a rien, c'est vraiment mon amie, mais je peux comprendre que pour une fille c'est difficile de voir son mec comme ça avec une fille, surtout qu'elle était en coaching. Et quand je vois le coaching qu'a vécu Cassandra je regrette d'avoir fait ça, et surtout à ce moment-là".

Alors que la bande-annonce de La Villa des Coeurs Brisés 7 promettait des clashs, des larmes et de l'amour, alors là vous allez être servis ! Dans l'épisode 21, diffusé ce vendredi 22 avril 2022 sur TFX (et déjà dispo sur Salto), Cassandra reçoit un message de Camille... Un épisode à voir absolument donc ! Et le clash continue dans l'épisode 22 de La Villa des Coeurs Brisés 7, qui sera diffusé ce lundi 25 avril 2022 sur TFX.