La Villa des coeurs brisés 7 : rapprochements, larmes, couples qui se déchirent... On décrypte la bande-annonce

Alors que 10 couples parfaits 5 touche à sa fin, elle sera remplacée par La Villa des coeurs brisés 7 dès ce lundi 28 mars 2022. Nouveauté cette année, il y aura deux catégories de candidats : les coeurs brisés (Emma des Vacances des Anges 4, Anissa de 10 couples parfaits 5, Joezi, Nicolas des Marseillais aux Caraïbes, Yannick de Mariés au premier regard 5, Camille Froment de Mamans et célèbres et Carla Talon de 10 couples parfaits 4) et les séducteurs (Lena des Princes de l'amour 9, Giovanni et Charlotte de 10 couples parfaits 5, Flo des Marseillais à Dubaï et les trois anonymes Belle, Elyza et Julien).

Autre changement : la "Love team". La love coach Lucie Mariotti sera accompagnée du couple modèle Jesta et Benoit, devenus parents de deux enfants depuis leur rencontre dans Koh Lanta, et de Stéphanie Clerbois, ancienne participante de l'émission. Ils viendront partager leur expérience et auront pour mission d'accompagner les candidats par leur expertise en séduction et en histoires d'amour

Décryptage de la bande-annonce

TFX a dévoilé la bande-annonce de cette nouvelle saison, et on peut dire que les toutes premières images font envie ! Comme chaque année, les nerfs des candidats seront mis à rude épreuve lors des coachings. Carla, Anissa et Emma apparaissent toutes en larmes. Rien de bien étonnant au vu de leurs problématiques...

Cassandra, venue pour oublier son ex Théo, pleure aussi face à la mer, avant de crier : "Tu n'existes plus lâche moi !". Dans les images, on voit que la jolie blonde a tapé dans l'oeil de Giovanni, le successeur d'Illan en terme de charo, dès son arrivée. D'après plusieurs blogueurs, ils auraient vécu une aventure rythmée de hauts et bas. Elle apparait d'ailleurs particulièrement énervée contre lui à un moment : "Je te déteste". Décidément, la candidate n'est pas chanceuse en amour...

On aperçoit également Flo déclarer sa flamme à Belle, candidate anonyme. Le Marseillais serait finalement tombé dans les bras de Charlotte selon les comptes Insta spécialisés. Ils seraient d'ailleurs encore ensemble aujourd'hui. Pour découvrir tous les autres rapprochements, rendez-vous dès le lundi 28 mars sur TFX ou dès maintenant sur Salto.