Carla (La Villa 7) et Camille reviennent sur le câlin et teasent la suite : "Ça va être explosif" (Interview)

"Pour moi, ce câlin était normal, je peux comprendre que d'une vue extérieure on peut trouver ça bizarre ou déplacé ! Mais c'est mon frère donc il n'y a aucune ambiguïté ou pensée déplacée" a continué de nous assurer la candidat de La Villa des Coeurs Brisés 7. Carla a ajouté : "On ne voit pas forcément tout dans les épisodes mais j'étais la première à dire à Gio de se comporter correctement avec Cass, car c'est une fille que j'aime vraiment bien et c'est une fille qui pourrait tenir Gio ! Donc pour moi, je voyais vraiment pas le mal".

"Giovanni, il n'y a rien avec lui", "si on avait voulu se mettre ensemble, ça ce serait fait hors caméra"

Malgré les clashs qui s'en sont suivis, Carla referait pareil et ne changerait rien car sa relation avec Giovanni est seulement amicale : "Oui, je referai exactement pareil. Giovanni, il n'y a rien avec lui, ça fait des années qu'on se connaît et si on avait voulu se mettre ensemble, ça ce serait fait hors caméra. Ni lui ni moi en avons envie, on se considère vraiment comme frère et soeur donc, oui, je le referais car pour moi il n'y a rien de déplacé. Après, je peux comprendre Cassandra, et mon but ce n'est pas lui faire du mal non plus".

Quant à la vidéo de la douche de Charlotte et Giovanni, l'influenceuse nous a précisé : "C'est mon petit coté peste qui est ressorti, Gio adore m'embêter, et encore dans l'épisode, on voit qu'il veut m'embêter avec les poules. C'était ma petite vengeance, mais je ne pensais pas que ça partirait si loin ma blague...". "Sans trop en dire, ça va partir vraiment loin, et pas forcément que pour la vidéo de Charlotte" a-t-elle indiqué.

Car "une autre vidéo va sortir et ça va créer une guerre vraiment toute la nuit, ça a hurlé même le lendemain, c'est vraiment parti loin entre nous tous" a-t-elle teasé. Car oui, les clashs vus dans les épisodes de vendredi dernier et ce lundi 25 avril 2022 vont continuer dans l'épisode de ce mardi 26 avril 2022. Giovanni et Cassandra aussi nous avaient prévenu que "la guerre" continuait dans les épisodes de La Villa des coeurs Brisés 7 diffusés ce lundi et ce mardi.

Camille Froment nous avoue : "Ça m'a fait de la peine pour Cassandra"

Camille aussi a réagi au "câlin entre Carla et Gio" : "En fait, ça m'a fait de la peine pour Cassandra, parce que même si on le voit pas à l'écran, on était très proches. Et je la protégeais tarpin de par son histoire, elle me touchait énormément". "Donc je ne l'ai pas vraiment vu comme une trahison mais comme un gros manque de respect. Et ça m'a beaucoup énervée parce que je me mettais à la place de Cassandra, surtout qu'elle était en coaching. Je trouvais ça hyper déplacé" nous a-t-elle déclaré.

Et celle que vous pouvez aussi voir dans Mamans & Célèbres a précisé : "Cassandra, je ne sais pas comment elle a réagi parce qu'il faut savoir que je n'étais pas là, donc je lui ai envoyé un texto (comme vu dans l'épisode de ce lundi 25 avril 2022, ndlr). Mais bien sûr que oui, pour moi, c'était important de la mettre au courant. Je pensais qu'elle avait déjà été mise au courant".

"L'épisode de lundi et même les épisodes du début de semaine, ça va être explosif" a aussi teasé Camille, "Tout ce que je peux dire, c'est soyez prêts, parce qu'entre les rires et les cris, ça va être quelque chose. Franchement, ça va être quelque chose. C'est très croustillant !".

Propos recueillis par Marie Piat. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.