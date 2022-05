Cassandra (La Villa 7) se confie sur son ex Théo et ses tromperies : "J'étais jeune, j'ai voulu y croire"

La Villa des Coeurs Brisés 7 : Cassandra avoue qu'avec Théo, "c'était de la tromperie tout le temps"

Dans La Villa des Coeurs Brisés 7 sur TFX, ça n'arrête pas ! Après le câlin entre Carla et Giovanni qui avait déclenché une guerre avec Cassandra, c'est au tour de Cassandra de "jouer" avec Giovanni. Dans l'épisode diffusé hier, ce 3 mai 2022, Cassandra retrouvait son ex Théo et sa photo, avant de lâcher aux candidats : "Je sais que je vais faire de la peine (...) il m'a trompée, mais j'ai envie d'y croire". Giovanni a pété un câble, mais au final, c'était une blague. Et alors que la suite est à découvrir dans l'épisode 29 diffusé ce mercredi 4 mai 2022, la candidate de télé-réalité est revenue sur sa rupture avec Théo et leur relation passée.

"La rupture a une nouvelle fois été liée à une tromperie" a confié Cassandra à Melty, "Au bout d'un moment, ce n'était plus possible d'accepter encore et encore. Du coup, c'est pour ça qu'on a mis un terme à la relation. C'était de la tromperie tout le temps et Théo n'aurait pas changé". Souvent trompée par son ancien chéri, l'influenceuse que vous pouvez suivre dans La Villa des Coeurs Brisés 7 en République Dominicaine a fini par tourner la page pour de bon avec Théo.

"Je pense que ça a été une leçon de vie pour moi ! Je n'ai pas envie de cracher dans le truc et de dire que c'est une personne horrible qui m'a détruite. Je sais que maintenant je ne veux plus ce genre de chose dans ma vie" a-t-elle assuré, "Je le remercie de m'avoir quittée et je retiens rien de bien en tout cas. Mais il le sait !".

"Théo m'a réécrit pas mal de fois"

Après un coaching très émouvant avec Lucie Mariotti et son idylle avec Giovanni (ils seraient toujours en couple), Cassandra a donc ouvert les yeux. Avec Théo, "j'ai des regrets d'être restée deux ans parce qu'au final j'aurais dû partir bien avant. J'ai gâché trop de temps pour rien" a-t-elle expliqué, "Après j'étais jeune, j'ai voulu y croire... Je ne peux pas regretter d'avoir tout donné maintenant, je regrette juste de m'être battue seule dans cette relation".

Et Cassandra a précisé qu'il a tenté de la contacter après leur rupture : "Oui, il m'a réécrit pas mal de fois quand on s'est séparé. C'est vraiment à ce moment-là qu'il m'écrivait beaucoup de messages et pendant un bon moment. Mais là, non récemment, les seuls messages que j'ai eus c'était pour mon anniversaire et ensuite c'était lié à des interviews qu'il voit et qui lui mettent la haine. Mais sinon, il n'y a plus de contact entre lui et moi, je n'en veux pas".