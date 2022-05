Maeva Ghennam et Greg Yega réconciliés après les clashs ? Elle confirme, "On s'est débloqués. On se reparle"

C'est peu dire que Maeva Ghennam, actuellement au casting de l'émission Les Marseillais au Mexique, a vécu une semaine particulièrement mouvementée. Tandis que les récents épisodes du programme de W9 ont mis en avant son couple avec Greg Yega lors du tournage, la célèbre candidate s'est dans le même temps retrouvée au centre de deux rumeurs totalement folles.

Maeva Ghennam fait face aux rumeurs

La première ? Elle serait sur le point de se marier. Non pas avec Greg, mais avec Boli, l'un de ses ex-compagnons. La seconde ? En plus d'un mariage, c'est un bébé qui l'attendrait dans les prochains mois. Oui, certains internautes sont persuadés qu'elle est enceinte.

Alors, info ou intox ? Consciente des fantasmes des internautes sur sa vie, la jeune femme a immédiatement mis fin à toutes ces discussions : tout ceci est faux. "J'ai reçu des tas de messages : 'Tu vas te marier ? Tu vas te marier ? Tu vas te marier ?' (...) Mais jamais de la vie, je veux faire les choses en grand le jour où je me marie, a-t-elle ainsi expliqué. Arrêtez de croire tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Je suis pas enceinte". En revanche, il y a bien quelque chose de vrai dans tout ce qui se raconte sur Internet : elle est toujours proche de Greg Yega, alors même qu'ils se sont violemment clashés récemment.

>> Maeva Ghennam (Les Marseillais) défigurée et hospitalisée, la photo choc : "Je suis à vomir" <<

Toujours en couple avec Greg Yega ?

Tandis que le blogueur Navid_Cherche a passé ces derniers jours à la rechercher sur Dubaï, celui-ci a finalement pu l'interroger sur sa vie sentimentale à la suite de leur rencontre, "Tous tes fans se posent des questions. On veut savoir où t'en es sentimentalement. Avec Greg, pas Greg ?". Réponse de l'intéressée ? "Avec Greg, c'est compliqué".

Le sous-entendu est donc évident, elle n'est clairement plus en couple avec lui. Cependant, elle l'a tout de même précisé, "Mais tout ce que je peux te dire c'est qu'on s'est débloqués. On se reparle, mais toujours avec des complications." C'est toujours mieux que rien. Mais du coup, si Greg n'est plus son copain, est-elle réellement célibataire ou bien en couple dans le plus grand des secrets ? Pour le savoir, il faudra malheureusement se montrer patient, "Je me prononcerai après les Marseillais". Hum hum, étrange et intrigant tout ça.