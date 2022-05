Maëva Ghennam et Greg Yega se clashent encore : "C'est qui la mytho gros bouffon ?"

On le sait, c'est toujours les montagnes russes entre Maëva Ghennam et Greg Yega. S'ils ont quitté le tournage des Marseillais au Mexique en couple, ils ont rapidement rompu. Depuis, leurs échanges varient entre dragouille et clashs... Ces derniers temps, c'est plutôt la deuxième option qui domine.

Le dimanche 1er mai 2022, Bebew était invité sur Fun Radio et a déclaré : "Moi, Maeva, je n'ai plus de nouvelles d'elle. Je ne sais pas ce qu'elle fait (...) Si elle va bien, tant mieux. J'ai 0 nouvelles de Maeva. Je n'en veux plus du tout et je fais ma life (...) On a été au bout de la relation. Elle m'a pris pour un jambon. Apparemment, je l'ai prise pour un jambon (...) Qu'elle fasse sa vie. Je ne lui souhaite pas de malheur, au contraire. Je lui souhaite que du bonheur dans sa vie. Elle fait sa vie et je fais la mienne. Qu'elle fasse des enfants et qu'elle se marie. Je lui souhaite tout le bonheur du monde"

"Je ne suis pas une mytho moi"

Mais celle qui pourrait se battre contre Milla Jasmine, ne semble pas de cet avis. En effet, selon elle, Greg essayerait de la recontacter régulièrement. "Quand Bebew dit sur Fun Radio qu'on ne se parle plus, alors qu'il m'a écrit il y a 3 jours" assure Maëva en balançant un vocal de Greg, envoyé depuis le portable de Paga, en guise de preuve. "Qu'est-ce que tu as Trinity ? Tu pars en guerre ? Tu pars dans ton vaisseau ? Tu repars sur ta planète ?" entend-on. Il lui a envoyé ça pour se moquer de l'un de ses nouveaux looks. "Alors, c'est qui la myhto gros bouffon ? Tu n'en as pas marre de mentir comme tu respires ???? Je ne suis pas une mytho moi, hihihi" ajoute-t-elle.

Les deux ex, qui ne sont pas au casting des Apprentis aventuriers 5 à cause d'un désaccord financier, devraient prochainement participer au tournage des Marseillais vs le Reste du Monde... On a hâte d'assister à leurs retrouvailles !