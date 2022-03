Greg Yega prêt à recaler Les Apprentis aventuriers 5 pour une question de salaire ?

En janvier, Shayara TV a dévoilé quelques pistes sur le casting. Selon la blogueuse on pourrait retrouver Anthony Alcaraz et Marwa (sa prétendante dans Les Princes de l'amour 9), Nathan et Yoly, Adixia et Simon, Benjamin Samat et Maddy, Haneia et Dylan, Giuseppa et Paga et les deux soeurs El Himer, Marine et Océane. Plus tard, Wassim TV a révélé que Jessica Thivenin et Thibault Garcia, pourraient également être présents, ainsi queMaëva Ghennam et Greg Yega.

Skyress TV avait même confirmé la présence des deux ex au casting : "Je vous confirme que Greg et Maëva seront dans le casting ! Ils ont été contactés récemment, comme l'a dit Wassim, et ils ont accepté". Mais rebondissement, le compte Instagram est revenu sur son info et a déclaré que Greg n'aurait pas encore accepté, car il trouverait son salaire trop bas. "Sachez que Greg demande un meilleur salaire pour faire les apprentis, car monsieur est apparemment devenu un chanteur, donc maintenant il mériterait plus. Concernant la participation de Maëva, c'est sur à 100%" peut-on lire en story.

Sa gourmandise pourrait-elle faire capoter sa participation ? A suivre...