Sarah Lopez contactée par son ex Tom Brusse pour la reconquérir : "C'est hyper dur"

Et c'est ce qui s'est passé donc, Tom Brusse est revenu vers Sarah Lopez pour s'excuser pour leur séparation médiatisée et lâche. Et peut-être pour la reconquérir, ou du moins essayer de la récupérer ? "Ça me met la boule au ventre. Mais, mon ex m'a envoyé un message pour me dire qu'il était désolé, qu'il ne s'est pas reconnu. Et que s'il avait pu faire autrement, il l'aurait fait, qu'il n'aurait pas fait cette émission et qu'il aurait dû m'écouter" a confié Sarah Lopez.

Tom Brusse a quitté Sara Cruz : "Je trouve ça dommage d'avoir gâché notre relation"

Alors que 24 heures après sa rupture avec Sarh Lopez, Tom Brusse a embrassé Sara Cruz de Secret Story Espagne à la télé, il est désormais séparé de Sara. C'est ce qu'il a confirmé à Sarah Lopez : "Je trouve ça dommage d'avoir gâché notre relation alors qu'il n'aura pas de futur avec cette fille. Je trouve hyper frustrant, quand je vous dis que pour moi ce n'est que du blabla".

"Il m'a aimée, mais il m'a fait du mal. Il m'a aimée, mais il s'est mis avec quelqu'un. Il a gâché toute notre relation, donc c'est encore un peu plus de frustration" a-t-elle détaillé, "C'était pas un choix d'exposer tout ça, c'était son choix à lui. Je n'ai même pas eu le choix d'ailleurs". Après autant de souffrance, pas sûr que Sarah Lopez pardonne à Tom Brusse et le reprenne...