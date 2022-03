Sarah Lopez larguée par Tom Brusse en direct de Secret Story Espagne : "Une humiliation", "je suis écoeurée"

"Attends, je ne comprends pas. Avant que tu partes, tu m'as dit que tu m'aimais plus que tout" a aussi rétorqué Sarah Lopez, bouleversée et ne comprenant pas la décision si surprenante et rapide de son chéri (désormais ex). "Tu m'as dit que j'étais la future mère de tes enfants. Je t'ai présenté à ma mère 3 jours avant que tu rentres dans cette émission. Tu m'as dit de te donner toute ma confiance, et 24h après tu te rapproches d'une fille ? Avec le même prénom que moi ?" a-t-elle ajouté, entre colère et tristesse.

>> Sarah Lopez et Tom Brusse en crise ? En larmes, elle découvre son rapprochement avec une candidate de Secret Story Espagne <<

"Avant de partir tu m'as dit : 'Cherche un appart pour nous 2'. Tu m'as dit qu'on allait vivre ensemble. On avait pleins de projets. Pour une chaudasse de 20 ans, tu veux me quitter ?" a lâché Sarah Lopez, une femme "qui savait que tu étais en couple ? Draguer un mec en couple, c'est inhumain. Ça me dégoûte, car je sais que tu n'as pas d'avenir avec elle".

"Tu me fais énormément de mal", "tu ne peux pas dire que tu me respectes, ce n'est pas possible Tom !"

"Ça n'a rien à voir avec la fille, c'est moi. L'appel doit s'arrêter. Je suis désolé pour tout. Tu l'avais dit depuis le début... Tu avais raison. Depuis le début, je ne suis pas bien" a répondu Tom Brusse, pour défendre Sara son nouveau crush avec qui il s'est montré ultra proche et complice (au point de dormir avec elle).

La star de télé-réalité française n'a pas pu s'empêcher de pleurer en lui assurant : "Je ne te reconnais pas ! Personne ne te reconnait à l'extérieur ! Tu me fais énormément de mal... Je suis toute seule à Dubaï ! Tu ne peux pas dire que tu me respectes, ce n'est pas possible Tom ! Je suis complètement malade !". "T'as même pas honte, en plus tu portes les lunettes qu'on a achetées ensemble ! Et je te dis juste un truc : le 14 février, pour notre Saint-Valentin, je t'ai mis un mot dans ta veste. Regarde !" a-t-elle déclaré, "T'as même pas une émotion, t'as rien !".

"Une humiliation en direct", "je suis écoeurée et je ne souhaite à aucune femme au monde de subir ça"

Dans sa story Instagram, Sarah Lopez a réagi après sa rupture avec Tom Brusse. "Une humiliation en direct. Je ne veux pas parler, laissez moi ! Il n'avait aucune émotion, je suis écoeurée et je ne souhaite à aucune femme au monde de subir ça" a-t-elle indiqué.