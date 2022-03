Sarah Lopez (10 couples parfaits 5) : Tom Brusse prêt à la larguer en direct de Secret Story Espagne par téléphone ?

Et maintenant, @solife_gossip a annoncé que Tom a dormi dans le même lit que Sara (en plus des câlins, des papouilles, de la complicité...). Et aussi qu'il pourrait appeler Sarah pour la quitter en direct de l'émission... "Bon bah là, il y a plus de doute... Tom et Sara (Secret Story Espagne) sont bien en couple. On m'a même dit que Tom allait appeler Sarah Lopez depuis La Casa de Los Secretos pour la larguer en direct" est-il indiqué. Tom Brusse va-t-il vraiment larguer Sarah Lopez à distance par téléphone ? Et qui plus est en direct d'une émission de télé ?

L'animateur du Secret Story espagnol valide le couple Tom-Sara

Même l'animateur espagnol Víctor Sandoval "est très clair : @tombrusse et @saracruzt sont sur le point d'être en couple" prévient le compte Instagram du Secret Story en Espagne. Et il a même balancé à Tom : "Elle est grave jolie (Sara, ndlr) ! Elle est plus belle que ta copine actuelle (Sarah Lopez, ndlr)". Le présentateur valide donc le couple Tom-Sara, mais pas sûr que Sarah soit d'accord avec ça !