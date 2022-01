Sarah Lopez et Tom Brusse en couple grâce à 10 couples parfaits : "ce n'est que le début"

Ca y est c'est officiel ! Si Sarah Lopez et Tom Brusse se tournent autour depuis l'arrivée de ce dernier dans la villa des 10 couples parfaits 5, les téléspectateurs ont enfin pu assister à leur premier bisou dans l'épisode du mardi 18 janvier 2022 ! Et bonne nouvelle pour les fans du couple, leur relation a bien duré après le tournage ! Les deux tourtereaux ont publié une jolie vidéo (à voir ici) les mettant en scène sur leurs compte Instagram, officialisant ainsi leur idylle après 4 mois de relation. "On s'est dit qu'on écrivait notre histoire ensemble. Nous en sommes à 4 mois d'écriture, le livre est beau, les chapitres sont courts mais intenses. Et dire que ce n'est que le début. Te quiero" peut-on lire en légende du post.